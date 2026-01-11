Feijóo asegura que la historia juzgará a Pedro Sánchez y Zapatero: “Callaron, conchabearon y lucraron con el régimen de Maduro”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este domingo que no hay lavado de cara que “blanquee” toda la “suciedad” de aquellos que “callaron, conchabearon y se lucraron” del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y ha añadido que la historia no perdonará y juzgará a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez por su papel.

En su intervención en el cierre de la 28ª Interparlamentaria de su partido, ha tenido palabras de recuerdo para los españoles que viven en Venezuela y para los ocho millones de venezolanos que han tenido que exiliarse de su país, comunicó EFE.

¿Qué dijo Feijóo en su discurso?

El líder del PP ha enviado un mensaje de esperanza porque “podemos estar -ha dicho- un poco más cerca de la democracia” y en los inicios del fin de una “dictadura tramposa, criminal y miserable”.

Ha agradecido el trabajo de quienes llevan tantos años luchando por la libertad de un pueblo hermano y ha remarcado que este no habrá acabado hasta que todos los presos políticos sean liberados, hasta que todos los que fueron desterrados vuelvan a su casa, el régimen sea vencido completamente y el pueblo venezolano recupere el rumbo definitivo de su destino.

Feijóo dice que la historia no perdonará a Sánchez y Zapatero por Venezuela, les juzgará. (Fuente: Archivo).

Feijóo, contra Sánchez y Zapatero

“Para todos aquellos que callaron, para los que conchabearon y se lucraron del régimen de Maduro, no hay lavado de cara que blanquee tanta suciedad”, ha agregado el líder del PP, quien a continuación se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

“La historia no les perdonará, la historia les juzgará”, ha proclamado, antes de indicar que al PP no se le verá “con los líderes populistas que roban y arruinan a sus países”, una postura, ha dicho, totalmente diferente a la del Gobierno, “ambiguo con las dictaduras, selectivo con los derechos humanos”.

Asimismo, ha reprochado a Sánchez que se declare preocupado con el derecho internacional y se ha preguntado por qué no van a hablar de él a las cárceles venezolanas.