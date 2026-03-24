Junts comunicó este martes que respaldará el decreto de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, siempre que el Gobierno atienda su petición de aplicar la directiva europea que habilita la exención del IVA a los autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros. En declaraciones a TV3, recogidas por EFE, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, confirmó que su grupo votará a favor del decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, condicionado a que el Ejecutivo apoye esta propuesta, incluida por la formación en una proposición no de ley que se someterá a votación el jueves, antes del debate del decreto anticrisis. Desde el entorno del partido de Carles Puigdemont dan por hecho que el Gobierno respaldará la aplicación de la directiva europea y que también apoyará una moción presentada por su grupo, que se debatirá este jueves en el pleno del Congreso con el mismo propósito. Nogueras recordó que el decreto gubernamental “incluye buena parte de las medidas de rebajas de impuestos” impulsadas por su formación y que, aunque “como siempre” estas iniciativas “llegan un poco tarde”, advirtió que Junts votará a favor si el Ejecutivo respalda igualmente su propuesta. Además, subrayó que España “es el único país de la UE” que no ha aplicado esta medida, motivo por el cual “la han llevado a los tribunales”, en alusión a la medida de la Comisión Europea de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El apoyo de Junts, sumado al del resto de socios del Gobierno, permitiría previsiblemente sacar adelante la norma, por lo que la postura final del PP dejaría de ser determinante. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, señaló que su partido está “hablando” con Junts para recabar su apoyo a la proposición no de ley impulsada por la formación catalana. López explicó que la iniciativa cuenta con “24 puntos y en algunos de ellos coincidimos”, lo que abre la puerta a que los socialistas puedan acabar respaldando parte de su contenido, aunque adelantó que el acuerdo podría derivar finalmente en “un cambio de cromos”. En relación con el decreto de vivienda, Junts ha reiterado su rechazo a la propuesta y ha emplazado al PSOE, Sumar y Podemos a analizar las políticas aplicadas en otros países, que consideran más eficaces. La directiva europea sobre el IVA permitió a los Estados miembros que así lo desearan implantar el llamado IVA franquiciado, un sistema por el cual los profesionales con una facturación inferior a 85.000 euros anuales quedarían exentos de cargar este impuesto en sus facturas. Esta opción, defendida en España tanto por Junts como por distintas asociaciones de autónomos, ya había sido planteada anteriormente por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. No obstante, el Gobierno había descartado su aplicación hasta ahora, al considerar que los trabajadores por cuenta propia ya disponían de otros mecanismos simplificados para la liquidación del IVA, como el régimen de módulos o el recargo de equivalencia. Pese a ello, el pasado 11 de marzo la Comisión Europea comunicó su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber transpuesto esta directiva. Este procedimiento no obliga a implantar de forma generalizada el IVA franquiciado, sino a permitir que los autónomos que operan en países donde sí existe puedan acogerse a él. La modificación legal —con la que el Ministerio de Hacienda considera que se ajusta a la normativa comunitaria— fue incorporada mediante una enmienda del PSOE a la ley que adapta la directiva europea conocida como DAC8, una iniciativa que lleva meses en fase de tramitación en el Congreso.