Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este sábado, 6 de junio de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,52 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,69 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,6 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.95% en el precio de la gasolina y del -1.16% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pexels). ENGIN AKYURT

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 6 de junio de 2026:

Madrid: 1.419 euros hasta los 1.799 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.699 euros

Valencia: 1.387 euros hasta los 1.715 euros

Granada: 1.509 euros hasta los 1.675 euros

Ceuta: 1.578 euros hasta los 1.578 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 6 de junio en España?

Durante este sábado, 6 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: desde los 1.317 euros hasta los 1.669 euros

Valencia: desde los 1.345 euros hasta los 1.619 euros

Granada: desde los 1.449 euros hasta los 1.599 euros

Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros

Zaragoza: desde los 1.439 euros hasta los 1.643 euros.

Málaga: desde los 1.439 euros hasta los 1.669 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es gasolina sin plomo con 98 octanos (RON), que ofrece mayor resistencia a la detonación y mejor rendimiento en motores de alta compresión, además de ayudar a mantenerlos más limpios.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.889 euros

Barcelona: desde 1.529 euros hasta los 1.805 euros

Valencia: desde 1.599 euros hasta los 1.789 euros

Granada: desde 1.649 euros hasta los 1.759 euros euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio de España son los siguientes: