El INE habilitó servicios online para consultar la mesa y el local electoral asignados a cada votante.

A poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, los ciudadanos españoles ya pueden consultar en qué colegio y mesa electoral les corresponde votar. El dispositivo electoral comenzó a ponerse en marcha el lunes 12 de octubre, cuando ayuntamientos y consulados exhibieron las listas con los datos actualizados del censo.

Según el Real Decreto 806/2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que oficializó la disolución del Congreso y el Senado junto con la convocatoria a elecciones, el lugar y la mesa de votación de cada persona dependen principalmente del domicilio registrado en el censo electoral.

Los votantes podrán verificar en qué colegio y mesa les corresponde votar a través de los servicios oficiales del INE. EFE

Tanto el Instituto Nacional de Estadística (INE) como la Oficina del Censo Electoral habilitaron distintas vías para que cada votante pueda verificar estos datos antes del 29 de noviembre.

Cómo consultar la mesa de votación a través del INE

La forma más directa de conocer el lugar de votación es a través de las herramientas oficiales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo dispone de dos servicios diferentes con ese fin:

Localizar la mesa y el local electoral indicando únicamente la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido , sin necesidad de identificarse con ningún sistema adicional.

Verificar los datos completos de inscripción en el censo, para lo cual es necesario autenticarse mediante el sistema Cl@ve. Esta consulta estará disponible durante todo el período electoral, y la información podrá actualizarse una vez resueltas las reclamaciones presentadas por los votantes.

Qué información trae la tarjeta censal y cuándo llega

Además de las herramientas digitales, los electores residentes en España recibirán por correo postal la tarjeta censal, un documento que incluye los datos actualizados de inscripción, el colegio o local electoral asignado y la dirección a la que deben acudir para votar.

El envío de estas tarjetas está previsto entre el 2 y el 10 de noviembre. Si después de ese envío se produjera algún cambio en la mesa o el local asignado, la Oficina del Censo Electoral notificará la modificación nuevamente por correo postal, por lo que conviene conservar el documento y revisar la dirección antes de acudir a votar.

La tarjeta censal llegará por correo postal con los datos actualizados antes de las elecciones. Magnific

Los plazos para revisar el censo y reclamar errores

Quienes detecten errores en su inscripción o tengan dudas sobre sus datos cuentan con un período específico para resolverlos. El INE habilitó hasta el 19 de octubre la consulta del censo vigente para esta convocatoria, tiempo durante el cual los electores pueden verificar su información y presentar reclamaciones si encuentran inconsistencias.

Las reclamaciones pueden realizarse en el ayuntamiento correspondiente, en el consulado para quienes residan en el extranjero, o de forma telemática a través de Cl@ve. El organismo electoral debe resolver y notificar cada reclamación dentro de los tres días posteriores a su recepción.

Qué documentos sirven para identificarse el día de la votación

Al momento de votar, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General admite el Documento Nacional de Identidad, el pasaporte o el permiso de conducir, siempre que incluyan una fotografía del titular. Incluso un DNI caducado resulta válido para votar, siempre que permita comprobar la identidad de la persona.