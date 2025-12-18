La compra de 100 helicópteros de Defensa a Airbus marca un hito sin precedentes en España. El Ministerio de Defensa formalizó cuatro contratos con Airbus Helicopters por 4.000 millones de euros. El acuerdo supone la mayor adquisición de helicópteros para los tres ejércitos españoles.

La operación se enmarca en el Plan Nacional de Helicópteros. El programa busca modernizar los medios de defensa y seguridad del país. Las entregas de los nuevos helicópteros se realizarán entre 2027 y 2031.

El anuncio se realizó en la planta de Airbus Helicopters en Albacete. Allí se fabrican y modernizan estos aparatos militares. La compra de 100 helicópteros refuerza la industria aeronáutica española.

Compra de 100 helicópteros: el mayor contrato militar en España

La compra de 100 helicópteros de Defensa a Airbus incluye cuatro modelos distintos. Cada uno está destinado a misiones específicas en los ejércitos de Tierra, Aire y Armada. El objetivo es sustituir flotas obsoletas y ampliar capacidades operativas.

El paquete contempla 13 helicópteros H135. Doce unidades serán para el Ejército del Aire y del Espacio. Una unidad será para la Armada. Se usarán para enseñanza avanzada, apoyo logístico y observación.

También se incorporarán 50 helicópteros H145M. Todos estarán destinados al Ejército de Tierra. Cumplirán misiones de formación, ataque ligero, apoyo logístico y respuesta ante emergencias.

Qué helicópteros comprará Defensa y para qué misiones

El acuerdo suma además seis helicópteros H175M. Serán para el Ejército del Aire y del Espacio. Se emplearán en misiones de acción de Estado y transporte de personalidades. Sustituirán flotas obsoletas del Ala 48.

La compra de 100 helicópteros de Defensa a Airbus incluye 31 NH90. Trece irán al Ejército de Tierra. Doce al Ejército del Aire y del Espacio. Seis reforzarán a la Armada.

Estos NH90 se destinarán a transporte táctico, maniobra y operaciones especiales. También completarán la flota de guerra anfibia de la Armada. El NH90 es considerado el helicóptero más moderno en servicio.

Entregas previas y modernización de las Fuerzas Armadas

Airbus entregó en Albacete los tres últimos NH90 comprometidos en contratos anteriores. Cada uno fue destinado a un ejército distinto. Forman parte de los nueve NH90 recibidos este año.

Además, la empresa completó la entrega de 36 helicópteros H135 a las Fuerzas Armadas españolas. Estas entregas previas refuerzan el proceso de modernización militar.

La compra de 100 helicópteros de Defensa a Airbus consolida una relación industrial de largo plazo. También garantiza continuidad tecnológica y operativa.

Impacto económico, empleo e inversiones en Albacete

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, afirmó que “con la formalización de estos contratos el Ministerio cumple su compromiso de dotar a las Fuerzas Armadas con los medios aéreos de última generación que son esenciales para su operatividad”.

Valcarce sostuvo además que “esta inversión es estratégica y se centra en aumentar significativamente las capacidades de seguridad y defensa de España, asegurando la autonomía estratégica nacional en un sector clave de la defensa europea”.

Fernando Lombo, consejero delegado de Airbus Helicopters en España, destacó que el plan creará más de 300 empleos directos de alta cualificación en tres años. Las inversiones industriales en Albacete seguirán creciendo.