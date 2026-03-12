Uno de los grandes problemas que enfrenta España es la despoblación, especialmente en las áreas rurales. Este éxodo hacia las grandes ciudades ha llevado a que, en muchos pueblos y regiones profundas,la pirámide de edad de la población se estreche en la base y se ensanche en la parte superior, lo que se traduce en la falta de servicios y oportunidades en estas zonas. En este contexto es que historias como la deFernando del Amo sorprenden a toda España. El hombre de 38 años es el único habitante que queda en Benamira (Soria). “Nano”, como es conocido por sus monólogos, trabaja en mantenimiento de carreteras y, entre actuación y actuación, riega el huerto, pasea a los perros y guarda las llaves de medio pueblo, según cuenta para EFE Noticias. Del Amo se mudó a Benamira con tan solo 22 años. Había aceptado una oferta de trabajo a pocos kilómetros de este pueblo de Soria, del que era natural su familia paterna, y decidió instalarse en la casa de sus abuelos para ahorrarse el alquiler. En los últimos días, su historia se ha vuelto a viralizar, ya que Fernando del Amo se presentará como candidato a las elecciones del próximo domingo en Castilla y León. La despoblación se ha mantenido como uno de los mayores problemas del país durante los últimos años y la falta de servicios e infraestructura también ha afectado a Benamira. Cuando Fernando se mudó al pueblo, solamente había un habitante: Pedro, un anciano que había pasado toda su vida allí. Sin embargo, con el paso de los años murió y del Amo quedó completamente solo. Sin embargo, desde hace unas semanas que Fernando ha dejado de ser el único residente de Benamira y ahora tiene como vecinos a una familia de Georgia, formada por un matrimonio y dos hijos pequeños que se han comprado una vivienda en el municipio y esperan empezar allí una nueva vida. Los nuevos vecinos no hablan castellano ni inglés, así que tienen que utilizar ‘Google Translator’ para entenderse y, pese a ello, Fernando confiesa estar “muy contento” de volver a ver las calles de Benamira con vida. A su vez, en el verano Benamira cambia por completo y llegan hasta 200 personas a hacer turismo. Los fines de semana vuelven los hijos del pueblo y se organizan comidas cada mes o mes y medio. Por último, cuando hay evento, se juntan entre 60 y 80 personas para festejar. En cuanto a su nuevo capítulo como político, Fernando es el número siete en la lista de Soria Ya para las elecciones autonómicas y vive solo desde hace 16 años en Benamira, una pequeña localidad soriana ubicada a 15 kilómetros de Medinaceli. Aunque Fernando confiesa que no cambiaría por nada la vida en Benamira, no todo es sencillo en este municipio ya que la falta de servicios es “total”, motivo por el que Fernando decidió incorporarse a las listas de Soria Ya. “Todos los grandes partidos hablan de despoblación pero nadie hace nada”, lamenta el candidato quien vio en el programa de la plataforma una oportunidad “real” con medidas “efectivas” para reactivar y mantener con vida pueblos como Benamira. Ni médico, ni tienda, ni escuela, ni fibra, ni transporte público... unos servicios básicos “imprescindibles” para garantizar la vida en un municipio y atraer población porque, en palabras de Fernando, “sin unos servicios mínimos, el medio rural se muere”.