Carlos Pollán, exjugador de handball y actual candidato de Vox en Castilla y León, se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la formación de Santiago Abascal para las elecciones del 15 de marzo. Jurista de profesión y graduado en Derecho, Pollán llegó a la política con más de 50 años, tras una larga trayectoria vinculada al balonmano que marcó gran parte de su vida. Hoy, como presidente de Vox en Castilla y León, aspira a superar la barrera de los 20 procuradores y consolidar el crecimiento del partido en la región. La pasión de Carlos Pollán por el handball comenzó desde muy joven. Jugó como portero durante ocho años y después entrenó al equipo filial del Ademar León a lo largo de 12 temporadas. En 2009 asumió la presidencia del club, pero su gestión terminó de forma controvertida: el Ademar León entró en concurso de acreedores por deudas superiores a los 900.000 euros y Pollán abandonó el cargo al final de la temporada 2013, dejando dudas sobre la viabilidad del proyecto. A pesar de este episodio, su vinculación con el balonmano sigue siendo parte central de su imagen pública y ha sido utilizada incluso en piezas audiovisuales de campaña. En el ámbito personal, Carlos Pollán es padre de dos hijos mayores de edad y actualmente se encuentra separado. Su vida profesional como jurista le ha permitido combinar su trayectoria deportiva con un perfil serio y analítico que ahora traslada a la arena política. Carlos Pollán dio el salto a la política en 2019, cuando se presentó sin éxito a la alcaldía de Sariegos en las elecciones municipales. Desde entonces ha liderado Vox en León y ha mantenido ese cargo en los últimos comicios. Con buenos resultados, llegó a presidir las Cortes de Castilla y León y formó parte del primer gobierno de coalición con el Partido Popular. Su candidatura actual para las elecciones de Castilla y León fue impulsada directamente por el Comité Ejecutivo Nacional de Vox y ratificada por Santiago Abascal. Pollán recoge el testigo de otros candidatos como Óscar Fernández Calle en Extremadura y Alejandro Nolasco en Aragón. Acompañado en toda la campaña por Abascal, ha visitado distintos puntos de la región reclamando el voto con un mensaje claro: Vox es el único partido que devolverá la seguridad a las calles. En sus intervenciones, Carlos Pollán afirmó que su partido es el único capaz de “devolver a las mujeres su tranquilidad sin importar la hora”. También ha prometido “montar en un avión de regreso a su país a los inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos o viven del esfuerzo de los ciudadanos”. Su campaña se basa en tres ejes principales: defensa de los valores tradicionales, apoyo a los eventos culturales y una reforma a gran escala de los impuestos fiscales. Además, Pollán se opone abiertamente a la división de España en comunidades autónomas y reclama que la seguridad vuelva a las calles con el compromiso de “no defraudar a los ciudadanos”. Su objetivo es claro: superar los 20 procuradores el próximo 15M y abrir la puerta a posibles pactos postelectorales, tal como ocurrió en el primer gobierno con el PP.