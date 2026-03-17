Este martes, el PP ha exigido que el Gobierno reforme “simultáneamente” el sistema de financiación local y el de financiación autonómica que está impulsando. Según el Partido Popular, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a ello para “castigar” a los ayuntamientos. En un acto en Barcelona, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Elías Bendodo, ha denunciado el “hartazgo, cansancio e indignación” del mundo local y ha reclamado “una financiación justa para todos”. En la jornada, en la que han participado varios dirigentes locales del PP, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o la alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Mª José García Pelayo, el PP ha aprobado una declaración que remarca el consenso “extraordinariamente amplio” entre todos los partidos e instituciones para reformar la financiación local y cambiar el rumbo. “El único impedimento es puramente ideológico y es que después del batacazo del PSOE en las municipales de 2023, el PP es la formación con más representación local, y el presidente del Gobierno no lo perdona. Donde Sánchez no gobierna, aplica la ley del castigo”, ha enfatizado Bendodo. En este sentido, ha recordado que en 2024 la FEMP, que en su junta de gobierno tiene a miembros del PP, PSOE, Sumar, Junts y ERC, aprobó por unanimidad una declaración a favor de la reforma de la financiación local. “Sánchez se ha quedado sin coartada para no reformar la financiación local. Su partido se lo pide en la FEMP y sus socios que le sostienen en la Moncloa también están de acuerdo”, ha remarcado. El dirigente popular ha subrayado que la petición de una nueva financiación local “no ataca a nadie”: “Los ayuntamientos españoles no queremos ser más que nadie ni queremos más dinero que nadie, pero no vamos a aceptar ser menos que nadie”. La jornada ha contado con una mesa redonda con varios alcaldes del PP, como Martínez-Almeida que ha subrayado que los consistorios asumen la gestión de muchos asuntos que no son de su competencia, pero sí de su “incumbencia” y ha destacado que, además de una nueva financiación, el mundo local necesita un marco normativo “adaptado al siglo XXI”, con menos burocracia. Por su parte, el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha explicado que su ayuntamiento se encarga de gestionar un hospital y varias residencias de ancianos, pese a no ser servicios de su competencia, y ha denunciado la falta de ayuda de la administración autonómica y estatal para financiarlos adecuadamente. Con información de: EFE