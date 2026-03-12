La Seguridad Social ofrece distintos incentivos para quienes deciden retrasar su jubilación. El objetivo es claro: aumentar la cuantía de la pensión y, al mismo tiempo, aliviar la presión sobre el sistema público. En 2026 pueden jubilarse a los 65 años los trabajadores que acumulen 38 años y 3 meses cotizados o más, mientras que quienes tengan una carrera laboral más corta deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. El sistema seguirá evolucionando y prevé elevar la edad ordinaria hasta los 67 años en 2027 para quienes no alcancen carreras largas de cotización. Teniendo en cuenta que la cuantía de la prestación depende directamente de los años cotizados, prolongar la vida laboral se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para mejorar la pensión futura. La Seguridad Social permite a los trabajadores retrasar voluntariamente su jubilación. Este mecanismo se conoce como jubilación demorada y ofrece distintos incentivos económicos para quienes deciden continuar trabajando después de alcanzar la edad legal. El sistema premia cada año adicional trabajado con más ingresos de por vida o con un cheque inmediato. Esta fórmula busca aliviar la presión sobre las cuentas públicas y mejorar la renta futura de los trabajadores. La opción más conocida consiste en aumentar la pensión un 4% por cada año completo trabajado después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Este incremento se aplica sobre la pensión inicial y se mantiene durante toda la jubilación. Por ejemplo, si una persona tiene prevista una pensión inicial de 1500 euros al mes y decide retrasar dos años su jubilación, el aumento puede ser significativo. En ese caso, la base reguladora sube un 4% por cada año que el individuo alarga su vida laboral. Esto significa que una pensión de 1500 euros se incrementaría en 120 euros mensuales, una cantidad que se cobraría durante el resto de la vida del jubilado. La Seguridad Social también permite elegir un incentivo mediante pago único. En lugar de recibir un aumento permanente de la pensión, el trabajador obtiene una cantidad económica en el momento de jubilarse. Como explican desde la Seguridad Social: “Si se elige disfrutar de los incentivos a la demora de la jubilación de este modo, el trabajador recibirá, cada año tras el momento de jubilarse, una cantidad que puede oscilar entre los 4.800 y los 13.500 euros en función de los años demorados”. La cuantía exacta depende de los años cotizados y de la base reguladora. En carreras largas de cotización, el pago puede superar los 10.000 euros por cada año adicional trabajado. Los trabajadores también pueden optar por una modalidad mixta. Esta alternativa combina el incremento porcentual de la pensión con un pago único al jubilarse. La opción híbrida incluye un incremento del 4% por cada año completo trabajado después de la edad legal de retiro. Además, se suma una cantidad a tanto alzado por cada año adicional cotizado. En este caso, el pago único será equivalente a la mitad de la cantidad que le correspondería al trabajador si hubiera elegido únicamente el incentivo mediante pago a tanto alzado.