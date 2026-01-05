Este Gobierno aprobó una ley para darle 10 euros mensuales a cada niño para que ahorre para su jubilación.

El Gobierno alemán aprobó el pasado 17 de diciembre un proyecto de ley para reforzar el sistema de pensiones privado. La iniciativa contempla una subvención estatal de 10 euros mensuales para menores de entre 6 y 18 años. El objetivo es crear un fondo de capitalización individual que los jóvenes podrán usar cuando se jubilen.

La llamada “pensión de inicio temprano” forma parte de un paquete de reformas más amplio. El proyecto ahora pasará al Bundestag para su tramitación parlamentaria. El canciller Friedrich Merz defendió la medida al afirmar que la previsión de jubilación debe estar diseñada de manera justa entre generaciones. Con esta decisión, el Ejecutivo pretende generar confianza sobre los ingresos seguros en la vejez.

Alemania crea un fondo de ahorro para los más jóvenes

El plan establece un depósito mensual automático para todos los menores en edad escolar. Cada niño recibiría 10 euros al mes durante un máximo de 12 años. Esto significa que al cumplir 18 años habrán acumulado 1440 euros como capital inicial. A partir de la mayoría de edad, los jóvenes pueden seguir aportando de forma voluntaria.

Las ganancias generadas por estas inversiones estarán exentas de impuestos hasta que llegue la edad de jubilación. Además, quien suscriba un contrato de previsión antes de cumplir 25 años recibirá un bono adicional de 200 euros. El vicecanciller Lars Klingbeil destacó que esta medida apoya a las familias para que ahorren de manera privada y fortalece la educación financiera desde edades tempranas.

Este Gobierno aprobó una ley para darle 10 euros mensuales a cada niño para que ahorre para su jubilación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué Alemania necesita cambiar su sistema de pensiones?

El país enfrenta una presión demográfica sin precedentes. Según el Instituto de Investigación Económica de Colonia, en 2036 se habrán jubilado 19,5 millones de alemanes de la generación del baby boom. Sin embargo, solo 12,5 millones de jóvenes se habrán incorporado al mercado laboral. Esta diferencia generará un desequilibrio grave en la financiación del sistema.

En 2040, habrá 41 pensionistas por cada 100 trabajadores, en comparación con los 30 actuales. El Gobierno federal destina actualmente alrededor de 117.000 millones de euros anuales para cubrir las carencias del sistema de pensiones. Esto representa casi una cuarta parte del presupuesto federal. Las autoridades buscan alternativas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Otros países europeos también buscan soluciones

El envejecimiento poblacional no es exclusivo de Alemania. Según el informe Panorama de las Pensiones 2025 de la OCDE, la población de 65 años o más pasará de 33 personas por cada 100 trabajadores en 2025 a 52 en 2050. España también enfrenta retos similares con la jubilación del baby boom y ha implementado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional para equilibrar la carga financiera.

Países como Suecia han adoptado un modelo mixto que combina cuentas individuales con un sistema de reparto. La reforma alemana representa un cambio cultural profundo que busca transformar los hábitos de ahorro.

Actualmente solo el 17% de los alemanes posee acciones o fondos de inversión, muy por debajo del 39% en Reino Unido o el 62% en Estados Unidos. La medida intenta familiarizar a las nuevas generaciones con los mercados de capitales desde la infancia.