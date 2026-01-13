El Gobierno defiende su modelo de financiación y contrasta servicios públicos con la foto de Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei.

El Gobierno defendió este martes su modelo de financiación autonómica y lo contrapuso con la imagen de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, junto a Javier Milei y su motosierra. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, afirmó que la propuesta oficial prioriza los servicios públicos para la gente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz se refirió a la fotografía difundida por la Presidencia argentina el pasado 8 de enero. En ella se ve a Díaz Ayuso sentada junto al presidente argentino frente a la icónica motosierra, símbolo de los recortes impulsados desde diciembre de 2023.

Según la portavoz, la coincidencia temporal entre la presentación del modelo y esa imagen resulta significativa . A su juicio, refleja dos visiones opuestas sobre la financiación y el papel del Estado.

El modelo de financiación autonómica que defiende el Gobierno

Elma Saiz sostuvo que el Ejecutivo apuesta por una financiación autonómica orientada a sostener los servicios públicos. Subrayó que se trata de un modelo pensado para atender las necesidades reales de los ciudadanos.

La portavoz insistió en que hablar de financiación autonómica implica hablar de carreteras, hospitales, colegios y centros de mayores. Todos estos servicios dependen, recordó, de los recursos que reciben las comunidades.

Desde el Gobierno consideran que este enfoque garantiza cohesión territorial y equidad. La financiación, afirmó Saiz, no es una cuestión abstracta, sino una herramienta para asegurar derechos básicos.

La crítica al PP y la imagen de la motosierra

Durante su intervención, Saiz aseguró que el Partido Popular “no tiene un modelo de financiación” para el conjunto del país. En su opinión, la oposición no rechaza solo la propuesta del Ejecutivo.

La ministra afirmó que el PP se opone a que los servicios públicos puedan responder a las demandas sociales. En ese contexto, vinculó esa postura con la simbología de la motosierra.

Definió la imagen como la de “una motosierra bañada en oro que es el principal símbolo de los recortes”. Para el Gobierno, esa fotografía resume una concepción opuesta del gasto público.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al presidente argentino, Javier Milei. Imagen: archivo.

Dos visiones enfrentadas sobre los servicios públicos

El Ejecutivo remarcó que su propuesta de financiación busca reforzar el Estado del bienestar. Frente a ello, situó la imagen de ajustes asociada al presidente argentino.

Saiz señaló que la financiación autonómica debe servir para garantizar igualdad de acceso a servicios esenciales. Esa es, insistió, la base del modelo que defiende el Gobierno.

La polémica política reabre así el debate sobre cómo se reparten los recursos. También sobre qué papel deben jugar las comunidades en la prestación de servicios públicos.