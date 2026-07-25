En numerosas localidades y puntos de venta de combustible de España, el valor por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este sábado, 25 de julio de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,65 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,85 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,73 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un 165.03% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 173.04%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 25 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.569 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.569 euros hasta los 1.926 euros

Valencia: 1.525 euros hasta los 1.856 euros

Granada: 1.559 euros hasta los 1.859 euros

Ceuta: 1.508 euros hasta los 1.508 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy sábado 25 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este sábado:

Madrid: desde los 1.479 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: desde los 1.465 euros hasta los 1.809 euros

Valencia: desde los 1.449 euros hasta los 1.799 euros

Granada: desde los 1.489 euros hasta los 1.779 euros

Ceuta: desde los 1.478 euros hasta los 1.478 euros

Zaragoza: desde los 1.705 euros hasta los 1.769 euros.

Málaga: desde los 1.549 euros hasta los 1.869 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es un combustible sin plomo con 95 octanos (RON), la elección más común para la mayoría de los coches; ayuda a prevenir el picado o la detonación, ofrece un funcionamiento constante y una eficiencia adecuada y contribuye a preservar el motor.

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 es un carburante con 98 RON que tolera mejor la detonación prematura y está destinada a motores con alta relación de compresión. Sus ventajas, cuando así lo indica el fabricante, incluyen menos cascabeleo, una combustión más uniforme y, potencialmente, un mejor rendimiento y mayor limpieza del motor.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.669 euros y el máximo es de 2.009 euros

Barcelona: desde 1.609 euros hasta los 1.999 euros

Valencia: desde 1.55 euros hasta los 1.959 euros

Granada: desde 1.749 euros hasta los 1.959 euros euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio son los siguientes: