Palo a los inquilinos | Los propietarios pueden reclamar a la comunidad de vecinos los daños causados por las goteras.

En esta noticia Los propietarios pueden reclamar a la comunidad de vecinos los daños causados por las goteras

Uno de los inconvenientes más habituales en los edificios son los problemas derivados de las filtraciones y humedades. Esta situación suele suponer un dolor de cabeza para muchos propietarios, especialmente porque la reparación de goteras conlleva tiempo, y sobre todo, dudas sobre quién debe responsabilizarse de los gastos.

El debate entre si el encargado de sufragar los gastos es el dueño de la vivienda afectada o la comunidad de propietarios ha sido aclarado mediante una regulación específica que ha quedado confirmada de manera oficial en el BOE.

Se trata de un derecho que viene contemplado en la Ley de Propiedad Horizontal. Más detalles, a continuación. (Imagen: archivo)

Los propietarios pueden reclamar a la comunidad de vecinos los daños causados por las goteras

Según lo que establece la Ley de Propiedad Horizontal, los gastos derivados de reparar las filtraciones y humedades deben ser asumidos por la comunidad de propietarios. Esta obligación no precisa de un acuerdo para ejecutarse, por ser considerada un mantenimiento necesario para garantizar lo establecido en el artículo 10.

De acuerdo al artículo, la comunidad está obligada a efectuar “los trabajos y obras necesarios para conservar adecuadamente el inmueble y sus instalaciones comunes”. Esto incluye las actuaciones dirigidas a preservar la habitabilidad, seguridad y accesibilidad universal del edificio.

Palo a los inquilinos | Los propietarios pueden reclamar a la comunidad de vecinos los daños causados por las goteras. (Imagen: archivo)

Desde la práctica profesional, los costes de reparación de filtraciones por deterioro de partes estructurales tales como la impermeabilización o el forjado, corresponden a la comunidad.

Las precisiones introducen matices importantes, pues la titularidad y la condición jurídica de los distintos elementos del edificio resultan claves para determinar quién debe asumir las responsabilidades. La normativa, además, prevé algunas excepciones que conviene señalar.

Un caso frecuente es el de los estatutos comunitarios que establecen que las reparaciones en terrazas de uso privativo corran exclusivamente a cargo del propietario.

Una mala interpretación podría acarrear conflictos. Por ello, es fundamental que los vecinos conozcan el contenido del reglamento comunitario y consulten con expertos o administradores de fincas.