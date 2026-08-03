Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Hoy lunes 3 de agosto los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco . Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna.

¿Quieres saber lo que espera a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos.

El horóscopo para Tauro este lunes

Sueles atraer a personas complicadas y quizá inicies un romance pasajero. Reflexiona si te conviene seguir como estás o explorar nuevas experiencias. No vale la pena invertir más energía en temas o en gente que no valora tu trabajo ni tus ideas. Aprovecha el día para descansar y, si puedes, vete a dormir temprano.

Horóscopo del día (foto: Pixabay).

Tauro: ¿cómo te irá en el trabajo este lunes?

Hoy, Tauro, en el trabajo podrías atraer a personas complejas; quizá surja una colaboración efímera. Valora si te conviene seguir como estás o explorar algo nuevo

No inviertas energía en asuntos o colegas que no se interesan por tu trabajo ni por tus ideas. Concéntrate en tareas y aliados que sí te aportan

¿Cómo le irá en el amor a Tauro este lunes 3 de agosto?

Hoy, Tauro, tu energía afectiva se vuelve más segura; una conversación honesta aclarará dudas y atraerá ternura. Pequeños gestos fortalecen vínculos; evita la terquedad.

Mayor compatibilidad con Virgo: su paciencia y realismo armonizan con tu necesidad de estabilidad. Si fluyes con su ritmo, podrán planear a futuro sin sobresaltos.

¿Cómo son las personas de Tauro?

Tauro es estable, práctico y perseverante. Valora la seguridad, la rutina y el confort y avanza con paso firme hacia sus metas.

También es sensual, leal y paciente, pero puede volverse testarudo y posesivo. Disfruta de los placeres simples y de construir cosas duraderas.

Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Tauro. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que obtengas un día maravilloso.

Consejos de hoy para Tauro

Le encantas a la gente complicada y es posible que empieces una relación efímera. Plantéate si es mejor seguir como estás o buscar nuevas sensaciones. No merece la pena que pongas más energía en asuntos o personas que no están interesados en tu trabajo ni en tus ideas