La tensión política volvió a escalar después de que Alberto Núñez Feijóo calificara de “hipocresía” las palabras de Pedro Sánchez sobre José Luis Ábalos.

El presidente del Gobierno declaró que su exministro “era un gran desconocido”, una afirmación que generó una inmediata respuesta del líder del Partido Popular. Las declaraciones se dan tras la primera entrevista de Sánchez luego de la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE.

"Que convoque el debate del estado de la nación para que retrate la soledad de un Gobierno que ya no es tal y la soledad de un presidente zombi", exigió Feijóo a Pedro Sánchez. (Fuente: EFE / Javier Lizón)

Feijóo acusa a Sánchez de “hipocresía” por decir que Ábalos era “un gran desconocido”

Al llegar a un desayuno informativo junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Feijóo sostuvo que las palabras de Sánchez evidencian “su hipocresía”. Recordó que lo que Sánchez “ha negado” en el pasado terminó convertido en “una verdad judicial”.

Destacó: “Si hoy lo ha vuelto a negar, es probable que se convierta en verdad judicial lo que Sánchez esté negando en este momento en televisión”. Este cruce profundiza el ruido político alrededor del caso Ábalos.

El líder del PP afirmó también que Sánchez “no tiene quien le crea”. Sostuvo que el presidente “se ha convertido en el presidente menos creíble a la democracia” y el “más rodeado de corrupción”. Estas expresiones marcaron un nuevo capítulo en la disputa entre ambos dirigentes, en un clima político ya crispado por los casos judiciales que involucran a figuras del PSOE.

Feijóo añadió que afirmar que Ábalos era “un gran desconocido” no se corresponde con la realidad política reciente. Lo definió como “el arquitecto de la era Sánchez”, tanto en el Gobierno como en el Partido Socialista. Sus declaraciones intentan reforzar la idea de que Sánchez se despega ahora de quienes fueron figuras centrales de su gestión.

El origen del conflicto: entrevistas de Sánchez y primeras reacciones del PP

En una entrevista en RAC1, Sánchez calificó de “mentiras” las acusaciones de Ábalos contra él y su Ejecutivo. En otra intervención en el programa “Café d’idees” de RTVE, insistió en que “desde el punto de vista personal” Ábalos “era un gran desconocido”. Estas frases detonaron la reacción inmediata del PP.

En un mensaje en X, Feijóo ironizó: decir que no conoce “a Ábalos o a Santos Cerdán es como si él dijera que no sabe quién es Miguel Tellado”, el secretario general del PP. Añadió: “Acabará queriéndonos convencer de que no conoce ni a su mujer ni a su hermano”. Su intervención buscó mostrar que la explicación del presidente es inverosímil.

A estas críticas se sumó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. En X recordó que Sánchez y Ábalos “celebraban juntos los cumpleaños” y compartían viajes familiares. Indicó que “le nombró su mano derecha en el partido y en el gobierno” y que después “le aforó metiéndole en listas en 2023”.

Un nuevo giro en el escenario político español

La tensión entre Sánchez y Ábalos se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la agenda política nacional. La entrada en prisión del exministro añadió presión sobre el Gobierno y sobre un PSOE obligado a dar explicaciones internas y externas sobre la relación con una de sus figuras más influyentes.

Las críticas del PP se enfocan en cuestionar la credibilidad del presidente. Feijóo insiste en que Sánchez “no tiene quien le crea”, mientras la oposición amplifica el relato de que el mandatario intenta despegarse de antiguos colaboradores involucrados en procesos judiciales. Este episodio podría impactar en la estrategia del PSOE de cara a los próximos meses.

El mensaje del PP es claro: consideran contradictorio que Sánchez defina ahora a Ábalos como “un gran desconocido”.