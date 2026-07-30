Cuando llega agosto, la escena se repite en muchas casas: calor acumulado, ventanas abiertas por la noche y un ventilador de fondo que ahorra en la factura frente al aire acondicionado, pero que rara vez funciona tan bien como uno espera. Es la estampa habitual del verano, y ahora empieza a cambiar.

El motivo es un dispositivo inteligente que ya ha arrasado en China y que acaba de llegar a España. En países asiáticos se están popularizando aparatos que buscan algo distinto: refrescar sin instalación, sin ruido constante y con un diseño más integrado en la casa.

El ejemplo que más llama la atención es el MF10, un ventilador sin aspas de la marca Dreame que ya se vende en Europa.

El MF10, el nuevo modelo que reemplaza a los ventiladores convencionales. ChatGPT

Cómo funciona el ventilador sin aspas que triunfa en China

Lo primero que sorprende del MF10 es su aspecto. Al no tener las aspas visibles de un ventilador de toda la vida, a simple vista parece más un objeto decorativo que un aparato para combatir el calor. Pero la diferencia no es solo estética.

Este tipo de ventiladores impulsa el aire de forma continua, sin golpes bruscos. En lugar de lanzar ráfagas directas, genera una circulación más uniforme por la habitación, de modo que no es el típico chorro que da en la cara, sino algo más repartido. Para muchos usuarios, eso se traduce en mayor comodidad, sobre todo cuando se utiliza durante varias horas seguidas.

La parte más avanzada está en los sensores. El aparato detecta la temperatura del entorno y ajusta la intensidad de forma automática, así que no hay que estar cambiando la velocidad a cada rato: se adapta según el calor que haga en la habitación, algo que no ocurre con los ventiladores tradicionales.

El nuevo ventilador que podría reemplazar la instalación de un aire acondicionado en ciertas circunstancias.

¿Por qué es una alternativa cuando no se puede poner aire acondicionado?

Buena parte de su éxito tiene que ver con las limitaciones de muchas viviendas. No todo el mundo puede instalar un aire acondicionado, ya sea por coste, por obras o por restricciones del edificio.

Ocurre en muchas ciudades europeas, donde las fachadas están protegidas o donde no compensa una instalación completa para unos pocos meses de calor.

Ahí encuentra su hueco el MF10. No enfría como un aire acondicionado, pero ofrece una mejora clara frente al ventilador clásico y sin complicaciones. También gana terreno por el ruido: los modelos sin aspas buscan reducir las vibraciones y ofrecer un funcionamiento más estable, con un sonido menos agresivo, algo que se agradece especialmente de noche en el salón o el dormitorio.

Cuánto cuesta y por qué se está agotando

El dispositivo ya puede encontrarse en tiendas online como Amazon, con un precio que ronda los 250 euros. No es barato comparado con un ventilador convencional, pero juega en otra categoría. Según datos de la propia marca, el modelo ha superado las 25.000 unidades vendidas en el suroeste de Europa en poco tiempo, y el aumento de las temperaturas de las últimas semanas ha hecho que muchos envíos se agoten con rapidez.

Detrás hay un cambio de mercado más amplio. Los fabricantes ya no compiten solo en precio, sino en diseño, tecnología y facilidad de uso, y las exportaciones chinas de sistemas de climatización a Europa han crecido de forma notable en el último año. La demanda de soluciones sin instalación y más flexibles va en aumento, y dispositivos como este encajan bien en ese contexto.