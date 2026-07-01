Muere un hombre sin herederos y su patrimonio inmobiliario pasa al Estado: “Un tesoro que vale 8000 millones de euros”

Un hombre fallecido en 2009 en la región italiana de Emilia-Romaña dejó un patrimonio inmobiliario sin reclamar durante más de una década.

Tras agotarse todos los plazos legales y no aparecer ningún heredero, la Justicia confirmó que sus bienes pasan de forma definitiva al Estado, un caso que vuelve a poner el foco sobre las llamadas “herencias vacantes”, un fenómeno que ya mueve miles de millones de euros en Italia.

Los inmuebles, ubicados en la provincia de Módena, permanecieron durante años bajo administración judicial mientras se verificaba la posible existencia de familiares con derecho a heredar.

Sin embargo, al no presentarse ningún beneficiario legítimo ni existir testamento, la legislación italiana determinó la transferencia automática de todo el patrimonio al Estado.

¿Por qué el patrimonio terminó en manos del Estado?

La decisión fue adoptada por el Tribunal Civil de Módena, que declaró extinguida la administración provisional de la herencia al considerar prescrito el derecho de cualquier posible heredero a aceptarla. La jueza Daniela Di Girolamo revocó el nombramiento del administrador judicial y confirmó la adquisición definitiva de los bienes por parte del Estado.

¿Por qué el patrimonio terminó en manos del Estado? Fuente: Shutterstock.

El procedimiento se basa en el artículo 586 del Código Civil italiano, que regula las denominadas “herencias vacantes”. Esta figura jurídica se aplica cuando una persona fallece sin dejar testamento y no existen familiares con derecho a heredar, o cuando ninguno de los posibles herederos acepta la sucesión dentro de los plazos establecidos por la ley.

El objetivo de la norma es evitar que viviendas , terrenos u otros bienes queden abandonados sin un propietario legal, lo que podría generar conflictos jurídicos y problemas económicos o sociales.

¿Cuánto dinero representan las herencias sin reclamar en Italia?

El caso de Módena no es una excepción. Según una estimación elaborada por el Evaluation Lab de la Fondazione Giordano Dell’Amore para la Fondazione Cariplo, los patrimonios pertenecientes a personas sin herederos alcanzan actualmente un valor cercano a 8000 millones de euros en Italia.

¿Cuánto dinero representan las herencias sin reclamar en Italia? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las proyecciones indican que esa cifra podría crecer hasta 20.800 millones de euros en 2030 y superar los 88.100 millones de euros en 2040, impulsada principalmente por el envejecimiento de la población y la baja costumbre de los italianos de redactar un testamento.

Solo en la región de Emilia-Romaña, donde ocurrió este caso, el valor estimado de estos patrimonios ronda los 2000 millones de euros.

Los especialistas sostienen que, si más personas dejaran instrucciones testamentarias, parte de esos bienes podrían destinarse a organizaciones benéficas, instituciones religiosas o entidades sin fines de lucro, en lugar de incorporarse automáticamente al patrimonio del Estado.