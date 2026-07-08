Oficial | Las amas de casa cobrarán pensión en 2026 aunque nunca hayan cotizado si cumplen este requisito. Fuente: Freepik.

Las personas que dedicaron gran parte de su vida al cuidado del hogar y no cotizaron lo suficiente a la Seguridad Social pueden acceder en 2026 a una pensión no contributiva de jubilación, una ayuda económica dirigida a quienes carecen de ingresos suficientes y cumplen determinados requisitos de edad y residencia.

La prestación, gestionada por las comunidades autónomas, permite percibir hasta 628,80 euros mensuales en 14 pagas, aunque la cuantía definitiva depende de la situación económica y familiar de cada solicitante. Además, el trámite puede iniciarse de forma telemática a través de los portales habilitados por cada administración autonómica.

Oficial | Las amas de casa cobrarán pensión en 2026 aunque nunca hayan cotizado si cumplen este requisito

¿Qué requisitos deben cumplir las amas de casa para acceder a esta pensión?

La pensión no contributiva está destinada a personas que no han alcanzado el período mínimo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva. Por ese motivo, muchas amas y amos de casa pueden solicitar esta ayuda siempre que acrediten una situación de necesidad económica.

Para acceder a la prestación en 2026 es necesario cumplir las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más .

Haber residido legalmente en España durante al menos 10 años , de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Si se vive solo, los ingresos anuales no pueden superar los 8.803,20 euros .

Si se convive con otras personas, los límites económicos varían según la composición de la unidad de convivencia y los ingresos familiares.

Además de verificar los ingresos personales, la administración también evalúa la situación económica del conjunto de personas que viven en el mismo domicilio cuando corresponde.

¿Cuánto se cobra y cómo solicitar la pensión en 2026?

La cuantía máxima de la pensión no contributiva de jubilación asciende en 2026 a 8.803,20 euros anuales, distribuidos en 14 pagas, lo que equivale a 628,80 euros al mes, incluyendo dos pagas extraordinarias.

Por su parte, la cuantía mínima representa el 25% del importe íntegro, es decir, 2.200,80 euros al año, aproximadamente 157,20 euros mensuales. La cantidad final que percibe cada beneficiario depende de sus ingresos y de la situación económica de la unidad familiar.

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La solicitud debe presentarse ante el organismo competente de la comunidad autónoma de residencia, ya que la gestión de estas prestaciones corresponde a cada administración autonómica. En la mayoría de los casos, el trámite puede realizarse de forma online mediante la sede electrónica correspondiente.

Para completar la solicitud será necesario aportar la documentación que acredite la identidad del solicitante, la residencia, los ingresos y, cuando proceda, la composición de la unidad familiar. Una vez presentada la petición, el plazo habitual de resolución oscila entre tres y seis meses.