El Corte Inglés ha vuelto a apostar fuerte en España por la tecnología y lanza una atractiva oferta en uno de los smartphones más esperados del año: el Google Pixel 10 Pro.
Este modelo destaca por integrar inteligencia artificial avanzada con Gemini, el nuevo chip Google Tensor G5 y un sistema de cámaras de nivel profesional. Con estas prestaciones, el Pixel 10 Pro se posiciona como una de las opciones más completas del mercado para quienes buscan rendimiento y fotografía de alta gama.
Un smartphone de gama alta con IA Gemini y chip Tensor G5
El Google Pixel 10 Pro ofrece la experiencia Pixel más avanzada hasta la fecha. Incorpora Gemini Nano, el modelo de IA más potente de Google en dispositivos móviles, que optimiza el rendimiento, la fotografía, el vídeo y la autonomía. Todo ello se apoya en el nuevo procesador Google Tensor G5, diseñado para ofrecer mayor velocidad, eficiencia energética y seguridad gracias al coprocesador Titan M2.
Además, cuenta con una pantalla Super Actua OLED LTPO de 6,3 pulgadas, que alcanza un brillo máximo de 3300 nits y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, garantizando una visualización fluida incluso a plena luz del sol.
Características principales del Google Pixel 10 Pro
Diseño y construcción
- Dimensiones: 72 x 152,8 x 8,6 mm
- Peso: 207 gramos
- Materiales premium con diseño Pixel Pro
- Resistencia al agua y al polvo con certificación IP68
- Colores sobrios y acabado de gama alta
Pantalla
- Tipo: OLED LTPO Super Actua
- Tamaño: 6,3 pulgadas
- Resolución máxima: 2856 píxeles
- Tasa de refresco adaptativa: hasta 120 Hz
- Brillo máximo: 3300 nits
- Experiencia fluida incluso a plena luz del sol
Rendimiento y hardware
- Procesador: Google Tensor G5
- Coprocesador de seguridad: Titan M2
- Memoria RAM: 16 GB
- Almacenamiento interno: 256 GB
- Rendimiento optimizado con inteligencia artificial en el dispositivo
Inteligencia artificial y software
- Sistema operativo: Android 16
- Integración nativa de Gemini Nano
- Funciones avanzadas de IA para fotografía, vídeo y productividad
- Optimización del consumo energético mediante IA
Cámaras y fotografía
- Cámara trasera triple Pro:
- Sensor principal gran angular de 50 MP
- Ultra gran angular de 48 MP con enfoque macro
- Teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico 5x
- Zoom con Resolución Pro de hasta 100 aumentos
- Grabación de vídeo en 8K con estabilización avanzada
- Cámara frontal Dual PD de 42 MP con enfoque automático
- Fotografía nocturna y retratos con calidad de estudio
Batería y carga
- Capacidad: 4870 mAh
- Autonomía: más de 24 horas
- Hasta 100 horas con Ahorro de Batería Extremo
- Carga rápida: hasta el 55% en unos 30 minutos
- Carga inalámbrica
- Tecnología magnética Pixelsnap
Conectividad
- 5G
- Wi-Fi 7
- Bluetooth 6.0
- NFC
- USB-C 3.2
Seguridad y funciones adicionales
- Desbloqueo mediante huella digital
- Desbloqueo facial
Altavoces estéreo
- Dual SIM (Nano SIM + eSIM)
- Multi SIM
¿Cómo comprar el móvil en El Corte Inglés?
El Google Pixel 10 Pro puede comprarse en El Corte Inglés por 949,90 euros, lo que supone un ahorro de 249 euros respecto a su precio habitual. La oferta incluye envío gratuito, con entrega en solo 2 horas en determinadas zonas.
También está disponible la recogida gratuita en tienda, así como opciones como Click&Car, SUPERCOR, Correos o Celeritas, lo que facilita elegir la modalidad de compra más cómoda. De ese modo, se ha consolidado como una oportunidad ideal para hacerse con uno de los móviles más avanzados del momento a un precio rebajado.