El router es el equipo principal encargado de repartir la conexión a internet dentro del hogar, facilitando el acceso de celulares, computadoras y otros dispositivos. No obstante, el desempeño del WiFi puede verse condicionado por distintos factores, como el lugar donde se encuentra, la presencia de objetos alrededor o posibles interferencias. Por esta razón, en redes sociales circulan numerosos trucos caseros que prometen optimizar su funcionamiento de manera fácil. Entre ellos, se menciona la opción de colocar un tenedor envuelto en aluminio. De acuerdo a la cuenta de TikTok @estoestrucomania, existen ocasiones en donde el WiFi no llega a toda la casa. Se trata de un momento fastidioso, pero que podría solucionarse a través de un simple consejo. El tiktoker explicó que solo es necesario tomar un tenedor cualquiera y envolverlo con papel aluminio en su totalidad, sin dejar ningún espacio. De esta manera, deberán poner este utensilio parado encima del aparato para que la señal abarque todo el hogar. Quienes respaldan este truco sostienen que colocar un tenedor con aluminio sobre el router podría ayudar a mantenerlo firme o incluso a mejorar la distribución de la señal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas afirmaciones se apoyan más en creencias populares vinculadas a la tecnología que en evidencias científicas comprobables. También se difunde la idea de que el tenedor y el aluminio, al estar hechos de metal, podrían actuar como una especie de antena o disipador, ayudando a minimizar las variaciones en la señal Wi‑Fi. Esta hipótesis se basa en las propiedades conductoras del material, aunque carece de un sustento técnico sólido que la avale. En otros casos, el motivo es mucho más práctico: sumar peso. Cuando el router es liviano, puede desplazarse con facilidad por la tensión de los cables, y el colocar un objeto funciona como un recurso improvisado para evitar que se mueva. Los especialistas en redes y tecnología coinciden en que no hay evidencia científica que demuestre que colocar estos elementos sobre el router mejore la conexión a internet. Entre los principales motivos que explican esto, se mencionan los siguientes: