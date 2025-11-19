En la apertura de mercados de este miércoles, 19 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,64 euros y registran un volumen de 317249 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,17% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 5 descensos, lo que indica una ligera presión a la baja en su valor. A pesar de algunos repuntes, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, sugiriendo una posible inestabilidad en el mercado.

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en 22.0547%, lo que es menor que la volatilidad anual de 22.2784%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en su desempeño financiero reciente.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,88 euros el y un mínimo de 3,59 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como a la provisión de servicios de internet y televisión.La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones a nivel mundial. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar sus servicios y adaptarse a las necesidades del mercado.