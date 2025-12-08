La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este lunes, 8 de diciembre de 2025 es de 3,64 euros y documentan un total de 344.237 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,74%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 5 ocasiones, aunque también experimentó 4 descensos. Esto sugiere una volatilidad en su valor, pero la tendencia general parece ser de recuperación, ya que los aumentos superan a las caídas.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 13.39%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 22.48%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,88 euros el y un mínimo de 3,59 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.