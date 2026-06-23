En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este martes, 23 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 216,9 euros. El valor de apertura refleja una variación del -176,45202 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva al aumentar su valor en comparación con el euro. Esto indica un crecimiento en la aceptación y el uso del Bitcoin Cash en el mercado.

La tendencia sugiere un renovado interés en las criptomonedas, impulsado por factores como la adopción generalizada y la especulación de los inversores.

En la última semana, Bitcoin Cash ha caído un -5.44%, prolongando una tendencia bajista que en el último año acumula un -65.21%. Esta evolución se traduce en una rentabilidad claramente negativa para quienes han mantenido el activo en ambos periodos, evidenciando una pérdida de valor sostenida y la elevada volatilidad asociada a su cotización.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash es del 43.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.21%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,9 euros.