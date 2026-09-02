Este 2 de septiembre de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se abren en España con un precio de 3.65 euros por unidad en el IBEX 35, alcanzando un volumen de negociación de 208,540 acciones. Este comportamiento refleja una variación del 0.33% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefonica alternó caídas y subidas sin tendencia clara; el saldo fue neutro y cerró al alza.

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, Telefónica ha mostrado una volatilidad del 15.24%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual del 25.32%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las fluctuaciones que ha experimentado a lo largo del último año, sugiriendo una tendencia de menor inestabilidad y variaciones en sus precios recientes.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,95 euros el y un mínimo de 3,11 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49.0M, lo que indica que, después de deducir todos sus gastos, la empresa se encuentra en una situación financiera negativa.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Ronda de la Comunicación, Madrid). Se dedica a la conectividad fija y móvil, fibra y banda ancha, televisión de pago y servicios digitales (nube, ciberseguridad, IoT y big data), operando marcas como Movistar, O2 y Vivo y participando en Virgin Media O2 en el Reino Unido.

Su línea de negocio combina B2C y B2B (Telefónica Empresas y Telefónica Tech) y produce contenidos y plataformas audiovisuales a través de Movistar Plus+. Fundada en 1924 y miembro del Ibex 35, atiende a millones de clientes en Europa y Latinoamérica, con foco en 5G, fibra y sostenibilidad.

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