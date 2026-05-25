En el día de hoy, 25 de mayo de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) han abierto en España con un precio de 4.07 euros por unidad en el IBEX 35. Este movimiento se produce con un volumen de negociación de 409,330 acciones, lo que representa una leve variación del 0.07% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Telefonica mostró oscilación: comenzó débil, alternó movimientos con una nueva caída hacia el tramo final y cerró con dos avances seguidos, sin una tendencia clara.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 17.73%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 24.66%. Dado que el 17.73% es menor que el 24.66%, se puede concluir que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,1 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

La empresa presenta un beneficio bruto de 28.76B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos sus gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -49M, resultado que refleja la necesidad de un fondo de inversión para cubrir los costos insostenibles.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, fibra óptica, banda ancha y televisión, además de soluciones digitales para particulares y empresas.

Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo en España, Alemania, Brasil y otros mercados y participa en la empresa conjunta Virgin Media O2 en el Reino Unido. Su línea de negocio abarca B2C, B2B y mayorista, con foco en redes de fibra y 5G, ciberseguridad y servicios en la nube; fundada en 1924, es una de las compañías del Ibex 35 con mayor presencia internacional.