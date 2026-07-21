Este martes, 21 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,57 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 161.959. Esta cifra refleja una variación del -0,31% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica alternó repuntes y descensos en bloques breves, con predominio de las caídas (6 frente a 4 subidas), lo que apunta a un sesgo bajista moderado con rebotes de corta duración.

Fuente: narrativas-es

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 9.10%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 25.04%. Dado que el 9.10% es inferior al 25.04%, se puede concluir que el comportamiento de Telefónica en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica que después de deducir todos los gastos, la empresa ha generado un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica, con sede en el Distrito Telefónica (Madrid, España), es una multinacional de telecomunicaciones incluida en el Ibex 35. Opera en Europa y Latinoamérica con marcas como Movistar, O2 y Vivo, ofreciendo telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra y TV de pago para particulares y empresas.

Su línea de negocio se centra en la conectividad (redes FTTH y 5G) y en servicios digitales como cloud, ciberseguridad e IoT; también atiende el mercado mayorista. Fundada en 1924, desarrolla y opera infraestructuras de red y destaca por su escala internacional y sus programas de innovación y sostenibilidad.