La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este miércoles, 22 de julio de 2026 es de 3,55 euros y documentan un total de 104.091 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,08%.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia bajista: 6 sesiones a la baja y 4 al alza, con repuntes breves y un cierre de tres caídas consecutivas, reflejando debilidad y presión vendedora.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido de 9.73%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en 25.01%. Comparando ambas cifras, se observa que 9.73% es menor que 25.01%, lo que indica que el comportamiento de la acción es mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la tendencia general de la empresa se ha mantenido relativamente constante a lo largo del tiempo.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica que después de deducir todos los gastos, la empresa ha generado un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica, con sede en el Distrito Telefónica (Madrid, España), es una multinacional de telecomunicaciones incluida en el Ibex 35. Opera en Europa y Latinoamérica con marcas como Movistar, O2 y Vivo, ofreciendo telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra y TV de pago para particulares y empresas.

Su línea de negocio se centra en la conectividad (redes FTTH y 5G) y en servicios digitales como cloud, ciberseguridad e IoT; también atiende el mercado mayorista. Fundada en 1924, desarrolla y opera infraestructuras de red y destaca por su escala internacional y sus programas de innovación y sostenibilidad.