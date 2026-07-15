En el inicio de la jornada de este 15 de julio de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se cotizan a 3.56 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 236,997 acciones. Esta cifra representa una variación negativa del 1.55% en comparación con el cierre del día anterior, reflejando así las fluctuaciones en el mercado que afectan a la reconocida empresa española.

En los últimos 10 días, Telefónica mostró un comportamiento lateral: cinco avances y cinco retrocesos, sin días planos, con rachas breves y dos caídas finales que sugieren presión bajista de muy corto plazo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en 22.99%. Comparando esta cifra con la volatilidad anual de 25.05%, se observa que la volatilidad semanal es menor que la anual. Esto significa que el comportamiento de Telefónica en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año, ya que la menor volatilidad sugiere menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica que después de deducir todos los gastos, la empresa ha generado un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica, con sede en el Distrito Telefónica (Madrid, España), es una multinacional de telecomunicaciones incluida en el Ibex 35. Opera en Europa y Latinoamérica con marcas como Movistar, O2 y Vivo, ofreciendo telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra y TV de pago para particulares y empresas.

Su línea de negocio se centra en la conectividad (redes FTTH y 5G) y en servicios digitales como cloud, ciberseguridad e IoT; también atiende el mercado mayorista. Fundada en 1924, desarrolla y opera infraestructuras de red y destaca por su escala internacional y sus programas de innovación y sostenibilidad.