Este martes, 21 de abril de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 88.1472 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,24%. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -1.72%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -4.89%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro en ambos períodos. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 9.46%, es menor que la volatilidad anual del 13.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 88,1 RUB, según los últimos datos registrados.