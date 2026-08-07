En la sesión de apertura de este viernes, 7 de agosto de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.7727 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,36% en relación con el día anterior.

En el mercado de Euro y yuan, la cotización retrocedió -0.41% en la última semana y acumula una caída de -6.11% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy presenta una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este aumento podría estar relacionado con factores económicos internos o cambios en la política monetaria que han influido en la confianza de los inversores.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.93%, es menor que la volatilidad anual del 5.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.