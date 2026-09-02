Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.7789 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,45%.

En el mercado EUR/CNY, la cotización mantiene una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -0.7% y en el último año acumula una caída de -5.33%.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy la cotización del monedayuan muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que puede influir en las decisiones de los inversores.

La tendencia actual parece indicar que el monedayuan está ganando terreno, lo cual podría generar un clima de confianza en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear futuras fluctuaciones para confirmar esta dirección.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 6.06%, es mayor que la volatilidad anual del 5.62%, lo que significa que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

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¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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