Este martes, 6 de enero de 2026, elEuro y yuan cotiza a 8.1903 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,06%.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.69%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 7.92%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con el yuan.

A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear los factores que podrían influir en su estabilidad a largo plazo. La situación económica global y las políticas monetarias seguirán siendo determinantes en el comportamiento del yuan.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.14% de volatilidad, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,2 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,2 CNY, según los últimos datos registrados.