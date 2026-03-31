En la sesión de apertura de este martes, 31 de marzo de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.9197 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,28% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.82%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -1.72%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia esta divisa. Este comportamiento sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción del yuan, lo que podría indicar un entorno más estable para los inversores en el futuro cercano. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.33%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.