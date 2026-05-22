Este viernes, 22 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 83.217 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,59%.

En el mercado, la cotización del Euro frente al rublo ruso cayó -1.7% en la última semana y acumula un descenso de -10.21% en el último año, indicando una tendencia bajista prolongada.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy presenta una tendencia positiva, continuando con el aumento observado en los días anteriores. Este crecimiento refleja un fortalecimiento de la moneda en el contexto económico actual.

El análisis sugiere que la estabilidad de la cotización podría estar influenciada por factores internos y externos que han favorecido la confianza en el rublo, permitiendo que su valor se refrende ante otras divisas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso fue del 14.79%, superando la volatilidad anual del 13.33%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,6 RUB, según los últimos datos registrados.