En la apertura de mercados de este jueves, 3 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Servicios de gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 16,62 euros y registran un volumen de 9275 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,18% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró volatilidad y un sesgo ligeramente bajista (5 descensos, 4 avances y 1 jornada estable), con rachas breves y un repunte final que sugiere intento de recuperación.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Enagás fue de 11.07%, mientras que la volatilidad anual se situó en 21.85%. Dado que la volatilidad semanal de 11.07% es menor que la anual de 21.85%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su desempeño a lo largo de dicho periodo.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene tras deducir todos los gastos y refleja un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el principal transportista y Gestor Técnico del Sistema Gasista en España. Se dedica al diseño, construcción y operación de gasoductos, plantas de regasificación de GNL y almacenamientos subterráneos; no produce gas, sino que ofrece servicios de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio se centra en la gestión de la red troncal de gas y activos asociados en España, complementada con participaciones en infraestructuras energéticas internacionales y proyectos de hidrógeno renovable como H2Med. Es una empresa del Ibex 35 orientada a la seguridad de suministro y la transición energética y opera buena parte de las plantas de GNL del país y varios almacenamientos clave.

Contenido generado por inteligencia artificial.