Este viernes, 20 de marzo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8619 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,12%. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un leve descenso del -0.01%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 2.23% en la cotización. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos tres días, se ha observado un incremento constante en su valor, lo que sugiere un interés creciente por parte de los inversores. Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor confianza en el mercado. La tendencia sugiere que la monedalibra podría seguir fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.88% (1.884149884465291), es menor que la volatilidad anual del 4.43% (4.426983675476358), lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.