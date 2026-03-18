ElEuro y libra esterlina cotiza a 0.8632 GBP este miércoles, 18 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,09% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.05%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 2.95%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las fluctuaciones en la economía europea y británica. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un interés renovado por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios. Un análisis más profundo de los factores económicos y del mercado será necesario para determinar la sostenibilidad de este aumento. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.77%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.