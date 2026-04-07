En la sesión de apertura de este martes, 7 de abril de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.872 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,01% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.11%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.99%. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un interés renovado por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo de los próximos días para determinar si se mantendrá o si se revertirá. La estabilidad en la cotización podría depender de factores económicos y políticos que influyan en la confianza de los usuarios. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 2.37%, es menor que la volatilidad anual del 4.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.