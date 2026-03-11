ElEuro y dólar cotiza a 1.1618 USD este miércoles, 11 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,01% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.09%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.53%. Esto indica una ligera estabilidad reciente, aunque a largo plazo se ha observado una depreciación del euro respecto al dólar. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, esto podría haber indicado una disminución en la confianza del mercado. Sin embargo, el comportamiento actual sugiere un optimismo renovado entre los inversores. Este cambio en la cotización podría reflejar una mejora en las condiciones económicas o un aumento en la inversión extranjera. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 6.89%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 6.54%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.