En la sesión de apertura de este lunes, 13 de abril de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1696 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,18% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.32%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 1.05%. Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado. En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, habría reflejado una disminución en la demanda y una posible inestabilidad económica. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda y una posible mejora en la situación económica. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 4.19%, es menor que la volatilidad anual del 6.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.