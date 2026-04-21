Este 21 de abril de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 4.26 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 84,388 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.09% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad de la compañía en el mercado español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y solo 2 descensos. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque la estabilidad en 2 ocasiones indica que la acción ha mantenido un nivel de confianza entre los inversores. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 14.73%, lo que es menor que la volatilidad anual del 24.35%. Esto indica que su comportamiento en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.5M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con una sólida reputación en el mercado, destacándose por su compromiso con la innovación y la atención al cliente.