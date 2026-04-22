La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 22 de abril de 2026 es de 4,27 euros y fijan un total de 58.093 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,19%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia mayormente positiva, con cinco aumentos y solo tres descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Además, se mantuvo estable en dos ocasiones, lo que indica cierta solidez en su valor. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en un 11.78%, mientras que su volatilidad anual es del 24.35%. Dado que el 11.78% es menor que el 24.35%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La línea de negocio de Mapfre abarca seguros de vida, salud, automóviles, hogar y empresas, entre otros. Con una presencia internacional en más de 40 países, la empresa se destaca por su solidez financiera y su compromiso con la innovación en el sector asegurador.