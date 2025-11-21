La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este viernes, 21 de noviembre de 2025 es de 3,96 euros y documentan un total de 133.735 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -1,59%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia mayormente negativa, con un aumento inicial seguido de una serie de descensos. A pesar de un leve repunte, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión a la baja en el valor de la acción.

Fuente: narrativas-es

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 16.45%, lo que es menor que la volatilidad anual del 23.08%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal refleja menos variaciones en comparación con el promedio anual. Esta estabilidad puede ser un signo positivo para los inversores, sugiriendo un entorno menos incierto en el corto plazo.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,17 euros el y un mínimo de 2,42 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una compañía española de seguros y reaseguros, con sede en Madrid. Fundada en 1933, se ha consolidado como una de las principales aseguradoras en el mercado español y en América Latina, ofreciendo una amplia gama de productos que incluyen seguros de vida, salud, automóviles y hogar.

La empresa cotiza en el Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado bursátil español. Mapfre se destaca por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad y cuenta con una sólida presencia internacional, operando en más de 40 países y atendiendo a millones de clientes en todo el mundo.