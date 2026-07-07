La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este martes, 7 de julio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,43 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 89.143. Esta cifra refleja una variación del -0,14% en comparación con el día de ayer.

Mapfre tuvo un inicio débil con dos descensos, un bache intermedio y luego cinco jornadas al alza, cerrando con un retroceso; el balance de 10 días es positivo y el sesgo sigue alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 6.93%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 20.91%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,43 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que significa que ha obtenido ganancias después de descontar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos los gastos operativos generales, su ganancia final se sitúa en 967.50M, conformando un fondo de inversión.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora y reaseguradora española del IBEX 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Ofrece productos de seguros (auto, hogar, salud y vida), reaseguro y servicios de asistencia; sus líneas de negocio incluyen Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro y gestión de activos.

Opera en más de 40 países, lidera el mercado de No Vida en España y tiene una posición destacada en Latinoamérica. Fundada en 1933, cuenta con más de 30.000 empleados y más de 30 millones de clientes a nivel global.