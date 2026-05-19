La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este martes, 19 de mayo de 2026 es de 4,27 euros y documentan un total de 82.519 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,52%.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró movimientos alternantes con igual número de subidas y bajadas y sin sesiones planas; el balance es neutral, aunque cierra con dos avances seguidos que apuntan a un leve impulso alcista reciente.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana fue del 9.46%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 22.46%. Esto indica que el comportamiento de la compañía en esta semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es un grupo asegurador y reasegurador con sede en Majadahonda (Madrid). Diseña y distribuye seguros de auto, hogar, salud, vida-ahorro y pensiones, además de gestión de activos y servicios de asistencia.

Su actividad se organiza en Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de inversiones (MAPFRE AM). Fundada en 1933, cotiza en el Ibex 35, es líder en España, tiene amplia presencia en Latinoamérica y destaca por la labor de Fundación MAPFRE y su compromiso con la sostenibilidad.