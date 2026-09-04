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En la última semana, el tipo de cambio entre el euro y la libra esterlina subió un 0.43%, pero en el último año registró una caída del 2.7%, mostrando una leve mejora reciente dentro de una tendencia anual a la baja.

Este viernes, 4 de septiembre de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8584 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,14%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en su valor, beneficiando a los inversores y aumentando la confianza en la divisa.

Sin embargo, es importante señalar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a fluctuaciones en el mercado. Se recomienda seguir de cerca los movimientos futuros para evaluar la sostenibilidad de este crecimiento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina es de 2.56%, lo que es menor que la volatilidad anual de 3.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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