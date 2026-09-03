Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la cotización deleuro llegó a 3653.34 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,25%.

En la última semana, el euro repuntó un 4.04%, pero en el último año acumula una variación del -16.35%, reflejando un rebote reciente tras un descenso prolongado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En diez días, el euro cayó tres jornadas, repuntó tres, retrocedió dos y cerró con dos avances; panorama volátil y sin sesiones estables.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a las divisas contemporáneas.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, a un valor por unidad de 3653.3401 pesos colombianos, es de 365334.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 730668.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1826670.05 pesos colombianos.