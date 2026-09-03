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Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la cotización deleuro llegó a 3653.34 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,25%.
En la última semana, el euro repuntó un 4.04%, pero en el último año acumula una variación del -16.35%, reflejando un rebote reciente tras un descenso prolongado.
Las variaciones que presentó el euro en la última semana
En diez días, el euro cayó tres jornadas, repuntó tres, retrocedió dos y cerró con dos avances; panorama volátil y sin sesiones estables.
La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a las divisas contemporáneas.
En relación al precio del día anterior, la moneda
subió
¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?
El costo de comprar 100 euros en Colombia, a un valor por unidad de 3653.3401 pesos colombianos, es de 365334.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 730668.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1826670.05 pesos colombianos.