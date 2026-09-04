La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 4 de septiembre de 2026 en México es de 19.64 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.18%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.68 pesos y un mínimo de 19.66 pesos.

En el mercado de Euro, la cotización retrocedió -0,41% en la última semana y -8,09% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En 10 días, el Euro inició con dos avances, alternó luego, sumó un nuevo impulso hasta el día 7 y retrocedió tres jornadas al cierre; hubo volatilidad y el saldo terminó prácticamente neutro.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 19.6 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 1.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 5.37%.

En los últimos tres días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, con -1 indicando un aumento en su valor respecto a días anteriores. Este incremento sugiere una mayor confianza en la moneda europea por parte de los inversores.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro podría estar fortaleciéndose debido a factores económicos favorables, lo que podría atraer más inversiones en el corto plazo.

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.