La cotización entre el euro y la libra esterlina retrocedió -0.63% en la última semana y -1.02% en el último año, mostrando una tendencia bajista.

Este viernes, 3 de julio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8567 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,02%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva hoy, marcando un incremento en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la confianza en la economía, lo que podría influir en decisiones de inversión.

Sin embargo, es importante considerar que la estabilidad en días recientes también indica que, aunque hay un crecimiento, el mercado se mantiene vigilante ante posibles fluctuaciones. La situación actual sugiere una mezcla de optimismo moderado entre los inversores y la necesidad de seguir analizando los factores que podrían impactar esta tendencia.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 2.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual registrada es del 3.61%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.