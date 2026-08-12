La cotización entre el euro y la libra esterlina muestra una leve tendencia bajista: en la última semana cayó -0.3% y en el último año acumula -1.76%.

En la sesión de apertura de este miércoles, 12 de agosto de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.854 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,07% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra ha experimentado una ligera alza en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un interés creciente por parte de los inversores. Este aumento se observa como una señal positiva para la economía, ya que la libra parece recuperar terreno frente a otras divisas.

En contraste, la tendencia de la cotización también ha mostrado cierta volatilidad, lo que genera dudas sobre su estabilidad a largo plazo. A medida que los mercados se ajustan, es fundamental monitorear estos movimientos para comprender mejor el futuro de la libra.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.03%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 3.49%, lo que indica que su comportamiento en el último año es mucho más estable.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.